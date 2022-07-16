Шамшадин выиграл первое золото Казахстана на Гран-при по дзюдо в Загребе

Казахстанец Магжан Шамшадин стал победителем турнира по дзюдо серии Grand Prix в Загребе (Хорватия).

Он завоевал золотую медаль в категории до 60 килограммов. В финале Шамшадин оказался сильнее корейца Вон Джин Кима.

25-летний Шамшадин в этом сезоне также выигрывал бронзу на Grand Slam в Тель-Авиве. В прошлом году он впервые выступил на ЧМ – занял пятое место, а вот на молодежном уровне завоевывал золото – в 2015-м.

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Гран-при – вторая по силе серия турниров после Grand Slam. В календаре Международной федерации дзюдо на этот год 3 турнира Гран-при и 9 турниров Grand Slam.

Гран-при в Загребе завершится 17 июля. В составе сборной Казахстана заявлен и Елдос Сметов (66 кг), который занял седьмое место

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