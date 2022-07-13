«Тобол» пробил только один удар в створ в первом тайме матча ЛЧ против «Ференцвароша». Венгры за первый провели 11 ударов (7 из них в створ).

Почти по всем показателям венгерский клуб опережает костанайцев: 5-2 по угловым, 5-3 по фолам и 1-1 по оффсайдам.

Счет после первого тайма также в пользу «Ференцвароша»: 3-1.

Напоминаем, что первый матч в Костанае закончился нулевой ничьей.

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