Миланович о поражении от «Ференцвароша»: «Они заслуженно выиграли, это самая лучшая команда в первом раунде»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал разгромное поражение от «Ференцвароша» (1:5) в Лиге чемпионов.

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– Первые двадцать минут не играли как надо, не играли хорошо. «Ференцварош» – сильная команда. Мы были слишком расслаблены в первые двадцать минут: пропустили угловой сначала, плохо стояли на поле... Но во втором тайме был хороший подход первые 15-20 минут, у нас было преимущество в начале второго тайма. Но потом получилось неудачно – красная карточка, слишком большой счет, все могло быть по-другому. Но «Ференцварош» заслуженно выиграл, это самая лучшая команда в первом раунде квалификации.

Я думаю, что мы можем играть намного лучше, и надеюсь, что в следующем раунде [в Лиге Конференций] против «Линкольн Ред Импс» мы будем так же сильно играть, как сейчас «Ференцварош».

– Повлияла ли разница во времени в четыре часа на игру команды?

– Игра началась в полночь [по Нур-Султану], закончилась – в два часа. Мы спали в начале игры, можно сказать. Но это не причина, чтобы мы сегодня так крупно проигрывали.

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