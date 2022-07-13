Франк Боли: «Ференцварош» – лучше «Тобола», в этом нет никаких сомнений – но мы должны это доказать»

Нападающий «Ференцвароша» Франк Боли рассказал о подготовке и ожиданиях от предстоящей ответной игры с «Тоболом» в ЛЧ.

– В последние несколько дней мы просыпаемся и ложимся спать с мыслью о второй игре. В эти выходные мы усиленно тренировались и готовились к матчу с казахстанской командой.

– В конце концов, как вы считаете, был ли результат 0:0 – хорошим или плохим?

– Это сложный вопрос... Все знают, что мы хотели победить, но в Казахстане, что бы мы ни делали, у нас просто ничего не получалось.

Нулевая ничья может быть не таким плохим результатом, как думают многие. Именно казахи играли на родной земле, они проводят свои матчи в чемпионате, они были в форме, и многие болельщики поддерживали их с трибун. Однако в среду все будет по-другому.

– Насколько хорошо вы чувствовали себя на поле, так как на прошлой неделе был первый соревновательный матч команды в сезоне?

– Это действительно был первый наш матч, но нельзя винить во всем плохую физподготовку. Мы все понимаем, что нет времени, чтобы прийти в форму, и что мы должны сразу же хорошо выступить в квалификации Лиги чемпионов.

К счастью, мы привыкли к этому в последние годы. Мы знаем, что здесь не может быть ошибок. Именно поэтому мы полностью концентрируемся на матче, важно, как пройдут первые поединки сезона.

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– Казалось, что сломать оборону «Тобола» непросто. Как вы думаете, что может привести к хорошему результату на Groupama Arena?

– Как нападающий, я чувствовал, что казахстанские крайние защитники были расположены плотно к друг другу, но мы были к этому готовы, так как по видеозаписи видно, что задняя линия обороны была очень сплоченной, что, пожалуй, самая большая сила соперника. В Казахстане мы редко попадали за линию обороны и имели мало возможностей.

Тем не менее, верно и то, что в нашей команде есть несколько игроков, которые могут решить матч-реванш с помощью момента. Мы можем играть лучше, чем на прошлой неделе, мы все это знаем. «Фради» – лучшая команда, чем «Тобол», в этом нет никаких сомнений – но, конечно, мы должны это доказать.

– В какой форме вы находитесь?

– Чувствую себя в хорошей форме, и моя форма намного лучше, чем была на ранних этапах подготовки.

– На какой матч-реванш вы рассчитываете? Будут ли казахи играть в надежной обороне, или они будут играть более открыто?

– Они, конечно, не откажутся от жесткой обороны, но мы должны сконцентрироваться на себе. Мы должны диктовать темп и с самого начала показать, что мы лучшая команда. Как бы то ни было, мы должны выиграть игру в среду. На этот раз все в наших руках!

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