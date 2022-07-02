Илья Ильин о конфликте после смерти Линдера: «Нужен адекватный диалог, эмоции нужно оставить, принять во внимание все, что можно исправить»

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин рассказал о ситуации в тяжелой атлетики, после самоубийства Альберта Линдера.

– Это (смерть Линдера) была последняя капля, все они были разочарованы, злые, уставшие от этого. Я езжу на супертяжелые переговоры с тренерами, разговариваю подолгу, пытаюсь найти компромисс, как мы сможем объединиться и дальше работать во благо тяжелой атлетики.

Нам нечего делить, надо двигаться вперед. Да, были ошибки, трудности, но тем, что мы сейчас условно с друг другом воюем..... Нужен адекватный диалог, эмоции нужно оставить, принять во внимание все, что можно исправить. Близким людям пособолезновать, помочь тем, чем сможем.

С людьми, у кого очень сильно наболело нужен диалог: со стороны ребят также должен быть адекватный диалог. Условно двое-трое человек должны прийти, садится и переговорить. Сказав уходи – ты ставишь ультиматум человеку. Во-первых: может он и хочет уйти уже, но он не уйдет, потому что ты заставляешь его уходить.

Либо ты вызываешь на беседу человека, через то, что там кричишь на всю страну, давай выходи. Хотя можно условно просто позвонить. Тут элементарные вещи: этикет должен соблюдаться. Кто мудрее должен отнестись с пониманием, терпеть и быть спокойным.

Где я мог, я поехал и разговаривал, где-то сказал «ребят, давайте думать: условно вот это возьмете на себя, а вот это давайте я возьму на себя, ну и будем двигаться». К сожалению, еще есть над чем работать, потому есть бескомпромиссные ребята. Думаю, мы все таки найдем общий язык.

Сейчас у нас идет потепление, Жанат Рашидович (Тусупбеков) подключился к работе. Я всегда говорил, что должен быть опытный, профессиональный уважаемый руководитель, который видит ситуацию со стороны. Я считаю, что Жанат Рашидович – тот человек.

Тогда на собраниях я говорил: «ребята, если условно что-то там не получится, какие-то сложности будут с президентом федерации, я готов на себя взять ответственность и стать им». Я понимаю, что я молодой, у меня нет инвестиции, большой компании, но у меня есть душа тяжелоатлета.

Я сам штангист, меня мало до велика слышат. Слава богу, спасибо всем штангистам, что вы меня уважаете и цените. Я тренерам так и сказал: «если Жанат Рашидович будут какие-то трудности, то я тогда сам это сделаю, либо давайте знакомиться». Мне кажется все идет нормально: Жанат Рашидович остается. При нем были победы колоссальные (на соревнованиях). Да, возникали сложности, но надо идти дальше.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес

Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца