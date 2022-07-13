Лобанцев о тренировках в сборной России: «Капелло вышел в середину и начал орать»

Голкипер казахстанского «Кызыл-Жара» Мирослав Лобанцев в интервью Sports.ru Казахстан вспомнил о своем вызове в сборную России в 2013-м.

– В 2013 году ты тренировался с основой сборной России. Как так получилось?

– Это была идея Сергея Ивановича Овчинникова. Наверное, он хотел опробовать формат, который был с Акинфеевым, когда молодого вратаря подтягивают тренироваться к основе. Я в метро домой ехал и мне позвонил Владимир Петрович Коротков. Поднимаюсь на эскалаторе, а он говорит: «Мира, тебя в сборную вызвали». Я ему: «Все, хорош шутить, я кладу трубку». Он перезванивает: «Ты дебил? Тебя правда в сборную вызвали».

У меня тогда столько эмоций было. Тогда это была сказка. Это сейчас чемпионат изменился и чаще молодых подтягивают. А тогда в сборной молодых вообще не было, только топовые. Еще и Капелло тренер. Понятно, что меня взяли просто потренироваться и в заявке посидеть. Но это был очень крутой опыт.

– Капелло чем-то запомнился?

– Пацаны играли в квадрат, и у них не получалось сделать 20 передач подряд без потери. В итоге Капелло вышел в середину и начал орать: «Люди в «Барселоне» и топ-клубах молятся, чтобы им не пришлось отбирать мяч! Их возят по 50-60 передач и они долго не могут выйти оттуда. А вы 15 передач сделать не можете». Я был в шоке, что в сборной есть «пихач» легкий.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Красавица из казахстанского ММА: тренируется вместе с бойцами UFC, побеждала на Чемпионате мира и становилась лучшей студенткой

«Звонок Черчесова после побед – для меня признание». Адиев о реакции в России на успех сборной Казахстана, хейте в адрес Шушеначева и проблемах казахстанского футбола