С «Ордабасы» сняли трансферный бан (Metaratings)

Шымкентский «Ордабасы» смог заявить новичков в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

По информации источника, с клуба был снят трансферный бан, который был наложен по решению ФИФА в связи с обращением в организацию аргентинского футболиста Пабло Фонтанелло.

Таким образом, в ближайших играх за «Ордабасы» смогут дебютировать новички – казахстанцы Акмаль Бахтияров и Максим Федин, а также полузащитник сборной Узбекистана Шахбоз Умаров.

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