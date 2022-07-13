У Шацкого перелом лицевой кости. Капитан «Шахтера» выступил с заявлением

Вратарь «Шахтера» и сборной Казахстана Игорь Шацкий в своем инстаграме рассказал о своем здоровье после полученной травмы в матче против «Аксу» (4:2).

– Хотел бы сказать слова благодарности всем, кто переживает, пишет теплые слова. Спасибо вам!

Вчера столкнулся головой с Али Гаджибековым. Сделал обследование, сломалась лицевая кость. С Али мы созвонились, пообщались. Он отличный парень и воспитанный человек. Так что никаких проблем. Претензий не имеем.

Отдельное спасибо хотел бы сказать административному медицинскому штабу «Шахтера». Сработали очень профессионально и отработали на сто процентов.

Еще бы отдельно хотел сказать слова благодарности Казахстанской федерации футбола, а именно Барменкулову Адлету Назарбаевичу и Абраеву Олжасу Сакеновичу. Они были одни из первых, кто со мной связался, поинтересовался моим состоянием здоровья. Предложили свою помощь. Спасибо вам! Так что всем добра, сейчас отдохнем и вернемся еще сильнее.

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