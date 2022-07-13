Алексей Тугушев будет исполняющим обязанности главного тренера «Акжайыка»

«Акжайык» объявил о назначении казахстанского специалиста Алексея Тугушева на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

До этого 39-летний Тугушев был ассистентом Владимира Мазяра.

Напомним, после кубкового матча «Кайсар» – «Акжайык» Мазяр покинул пост главного тренера уральского клуба.

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