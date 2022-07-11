На телеканале Qazsport вышел первый эпизод казахстанского реалити-шоу SUPER BOL!

Цель проекта – просмотреть молодых игроков в возрасте от 16 до 25 лет в ходе кастингов по всему Казахстану и выявить наиболее способных.

За два месяца тренировок организаторы отберут 50 финалистов, а 25 лучших игроков станут готовиться и играть контрольные матчи под руководством тренерского штаба во главе с Саматом Смаковым.

Во второй половине августа состоится финальный матч, за которым будут наблюдать представители таких клубов, как «Партизан» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Лудогорец» (Болгария), «Мальме» (Швеция), «Динамо» (Хорватия), «Брага» (Португалия) и «ПАОК» (Греция).

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