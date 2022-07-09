23-летняя Рыбакина – самая молодая победительница Уимблдона с 2011-го

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала самой молодой чемпионкой Уимблдона с 2011 года.
Тогда Петра Квитова смогла забрать титул в 21 год.
Также первая ракетка Казахстана стала первой с 2006 года теннисисткой, выигравшей этот турнир после поражения в первом сете.
Рыбакина выиграла первый титул Большого шлема, справившись со второй ракеткой мира Онс Жабер (Тунис).
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