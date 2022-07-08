«Кызыл-Жар» подписал Лобжанидзе и Зябко

«Кызыл-Жар» объявил о переходе грузинского нападающего Элгуджи Лобжанидзе и 25-летнего защитника Виктора Зябко.

Лобжанидзе выступал за такие грузинские клубы, как «ВИТ Джорджия», «Шукура», «Динамо» и «Металлург». Также играл за российский «Оренбург». В Казахстане известен по выступлениям за «Тараз», «Кайсар» и «Тобол».

Зябко является воспитанником кокшетауского футбола. Начинал карьеру в родном «Окжетпесе», выступал за СДЮСШОР №8, «Жетысу Б» и «Игилик».

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