Алиев о поражении от «Аксу»: «Соперник смог качественно провести ту атаку, которая принесла гол»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал матч 16-го тура КПЛ против «Аксу» (0:1).

– Поздравляю команду «Аксу» с победой. В этом матче мы не смогли реализовать те моменты, которые создали. «Аксу» смог качественно провести ту атаку, которая принесла тот самый гол. Хотел бы оценить атмосферу. Очень приятно играть в такой атмосфере. Когда есть болельщики, есть освещение. Это украшение нашего чемпионата.

Если говорить о нас, то сыграли чуть ниже своих возможностей наши Артур Мурза и другие молодые ребята. Думаю, это связано с молодостью и с тем, что Артур еще привыкает к нашему чемпионату. А так, в целом, больших претензий к команде нет, так как, практически, выполнили всю установку. Единственное – в самые сложные моменты подводило исполнительское мастерство в тех опасных моментах, которые мы создавали. Еще раз поздравляю команду «Аксу» с победой. Ну а мы будем дальше работать и трудиться над теми моментами, которые сегодня хромают. А это – реализация.

Да, в последние минуты мы могли бы сравнять счет, но, к сожалению, в последний момент удача отвернулась от нас. Что в предыдущей игре с командой «Тобол», что в этой игре с «Аксу» были моменты, которые должны были завершиться взятием ворот. Но, к сожалению, то штанга, то нога игрока мешали этому. Поэтому, надо работать над исполнительским мастерством.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес

Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца