«Кызыл-Жар» отзаявил Живковича

«Кызыл-Жар» отзаявил сербского защитника Стефана Живковича.
Игрок перешел в клуб из Петропавловска в начале сезона, ранее играл в Казахстане за «Иртыш», «Атырау», «Жетысу» и «Туран».
Статистика игрока здесь.
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