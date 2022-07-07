«Кызыл-Жар» отзаявил Живковича

«Кызыл-Жар» отзаявил сербского защитника Стефана Живковича.

Игрок перешел в клуб из Петропавловска в начале сезона, ранее играл в Казахстане за «Иртыш», «Атырау», «Жетысу» и «Туран».

Статистика игрока здесь.

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