Костышин о победе над «Кызыл-Жаром»: «У нас были моменты, хотя я не скажу, что мы феерили в атаке»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин подвел итоги матча с «Кызыл-Жаром» (1:0)

– Тяжелая игра. Мы готовились к ним. Очень сильный соперник с хорошим подбором футболистов. Команда набрала ход. Совсем по-другому играют с новым тренером – больше в атаку и больше комбинационного футбола. Мы изменили тактику. Сегодня, в принципе, кроме одного момента в конце игры соперник не создал. У нас были моменты, хотя я не скажу, что мы феерили в атаке, что у нас много моментов, и мы контролировали мяч. Мы тактически подготовились. Изучили соперника, и думаю, что мы правильно все сделали. Если сзади порядок, то впереди мы создали больше моментов, чем соперник. Хотя, мне импонирует, как действует команда «Кызыл-Жар». Очень понравилась, когда мы готовились к игре.

– Вопрос по Джонсону. Все-таки это дань этому веянию или он стоящий игрок, который себя еще не раскрыл и не показал?

– Ну, я надеюсь, что он себя еще не показал.

– Пару слов о следующем сопернике.

– У нас домашняя кубковая игра с «Атырау». Очень тяжелый график. Мы поехали в поездку в Шымыкент, сыграли с «Ордабасы». Очень тяжелая выезд и мы играли в очень сложных условиях. Понятно, критика была, но никто не брал во внимание, что это была доигровка мы проигрывали 0:1. Хотели отыграться и играли в более авантюрный футбол. Можно сказать, что играли не так сбалансированно. Это была поездка, которая забрала много сил и поэтому сегодня была ротация в центре поля. В этом матче команда физически выглядела более-менее нормально после такого выезда. Уже 8-го июля кубковая игра с «Атырау», а 12-го у нас перенесенная игра чемпионата с «Шахтером» и 17-го снова выездная кубковая игра с «Ордабасы». Мы сейчас играем в режиме НХЛ, при том, что в Казахстане поездки забирают день, а то и сутки. Это иногда становится проблематично. Будем думать каким составом играть сейчас и потом.

– Насколько для вас психологически была важна победа? Видно, что грусть спала с вашего лица.

– Важные три очка. Никто не любит проигрывать. Давление со стороны болельщиков и руководства. Никто не любит проигрывать. Давайте так, с «Астаной» и «Ордабасы» мы сыграли ниже своих возможностей. Хотя всегда хотим отыграться и оттуда получается несбалансированный футбол, где сопернику позволяем многое. Я сторонник того, что лучше пытаться отыграться в матче с любым соперником и в итоге выиграть, чем знаете, иногда бывает, когда 0:1 проиграл и все говорят «молодцы, достойно сыграли». Это уже мое требование к команде. Груз и грусть спали хоть чуть-чуть. Пацаны сегодня очень понравились тем, что были компактными на футбольном поле. Все рядом. Сегодня была солидная команда с большим желанием. Чисто тактически, солидная. А для тренера – это всегда приятно.

– Вы человек с большим опытом и вы знаете психологические моменты. Мы видим, как глава области заходил к вам после победы. Насколько важно, например, зайти после поражения, чтобы это было не когда всем хорошо? Может, все-таки, было бы круто и после поражения, когда такие люди заходили бы в раздевалку и подбадривали ребят?

– Ну это его решения и его эмоции. Он руководствуется своими эмоциями. Здесь палка двух о двух концах. Смотря какие поражения, ведь они бывают разными. Я скажу, что у нас аким, который не пропускает ни одной игры, который приходит к нам на тренировки и ждет когда команда закончит тренировку, а не так, когда аким приходит на тренировку и все прибегают к нему и тренировка прекращается. У нашего акима, насколько я понимаю, такой европейский подход. Он как человек мне симпатичен, а прийти в раздевалку – его личное чувство. Может быть и когда-нибудь придет после поражения. По большому счету мы хорошо играем дома. У нас проблема с игрой на выезде. Даже наши поражения дома всегда достойны.

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