Керимжанов продлил контракт с «Тураном» до конца 2023 года

33-летний капитан «Турана» Олжас Керимжанов продлил контракт с туркестанским клубом. Новое соглашение рассчитано до конца 2023 года.

Керимжанов присоединился к «Турану» в прошлом году. Всего за клуб защитник провел 38 матчей и забил 1 гол.

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