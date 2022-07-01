«Туран» – «Тобол»: где смотреть

«Туран» cыграет с «Тоболом» в 16-м туре КПЛ.
Старт в 21:00 по Нур-Султану.
Таблица здесь.
Посмотреть матчи КПЛ можно по телеканалам Qazsport и Qsport.
- Дата проведения
- 1 июля, 18.00, «Туркестан Арена»
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