Балаев зарабатывал в «Туране» около 150 тысяч долларов в год

По данным Sportinfo, голкипер Эмиль Балаев будет получать в «Сабаиле» 120 тысяч долларов в год.

Отмечается, что это на 30 тысяч меньше, чем оклад вратаря сборной Азербайджана в туркестанском «Туране».

Балаев покинул «Туран» этим летом, хотя подписал контракт в начале года.

Ранее он уже выступал за «Сабаил», а также играл в ряде клубов, включая «Тобол» и «Карабах».

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