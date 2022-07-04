Вратарь «Кайрата» Жомарт перешел в «Туран»

«Туран» объявил о заключении контракта с 21-летним голкипером «Кайрата» Динмухаммедом Жомартом.

Жомарт является воспитанником «Кайрата». Свой первый и единственный матч за основную команду провел в сезоне-2020 в матче против «Тараза».

С июля прошлого года молодой голкипер выступал за «Кайрат-Москва». За московский клуб он сыграл 18 матчей, в которых пропустил 23 гола. В 6 матчах ему удавалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Напомним, что сегодня «Туран» объявил об уходе азербайджанского вратаря Эмиля Балаева, сыгравшего всего за 1 матч за туркестанский клуб.

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