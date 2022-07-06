УЕФА представил статистику матча «Тобол» — «Ференцварош» в ЛЧ

В первом матче первого отборочного раунда Лиги Чемпионов «Тобол» и «Ференцварош» не сумели выявить победителя — 0:0. Статистику этой игры опубликовал официальный сайт УЕФ.

Футболисты «Тобола» нанесли больше ударов по воротам соперника — 15-10 (в створ — 3-2, 6-6 — мимо ворот, 6-2 — блокированные). Игроки «Ференцвароша» подали больше угловых — 7-4. Что касается дисциплинарного аспекта игры, то по фолам равенство — 12-12, а желтых карточек себе в пассив больше записали венгры — 3-2.

Ответный матч «Тобола» и «Ференцвароша» пройдет 13 июля в Будапеште. Если «Тобол» сумеет пройти «Ференцварош», то во втором раунде Лиги Чемпионов сыграет с победителем пары «Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия).

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