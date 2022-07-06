Российский вингер Юрий Завезен стал игроком «Атырау»

26-летний российский вингер Юрий Завезен перешел в «Атырау».

Воспитанник «Кубани» играл также за «Ротор» и «Чертаново».

Последним клубом игрока был липецкий «Металлург», статистика здесь.

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