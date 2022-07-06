«Актобе» пожелал «Тоболу» удачи в ЛЧ

«Актобе» пожелал удачи «Тоболу» в матче против венгерского «Ференцвароша» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Костанайский клуб отметился в комментариях, поблагодарив своего соперника по дерби.

«Тобол» и «Ференцварош» сыграют первый матч сегодня в Костанае, старт в 20:00 по Нур-Султану.

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