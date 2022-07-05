«Тобол» продал все билеты на матч с «Ференцварошем»

Все билеты на матч 1-го раунда Лиги чемпионов «Тобол» – «Ференцварош» проданы. Об этом заявила пресс-служба костанайского клуба.

Напомним, игра состоится 6 июля в 20:00 в Костанае.

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