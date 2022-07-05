Тренер «Тобола» Миланович о противостоянии с «Ференцварошем»: «У нас не так много денег, но есть качества, чтобы выиграть»

Главный тренер казахстанского «Тобола» Милан Миланович оценил шансы своей команды в предстоящем матче квалификационного раунда ЛЧ против венгерского «Ференцвароша»:

– От завтрашнего матча ожидаю, что мы хорошо сыграем, что у нас есть все качества и что мы заслуживаем Лигу чемпионов. Разнице в бюджете? Я думаю только о нашей игре. Для меня первая задача, чтобы наша игра была хорошей. Может у нас не так много денег, как у них, но у нас есть качества, чтобы попробовать выиграть.

К сожалению, завтра новички не выйдут, так как они тут только пару дней, провели одну-две тренировки и пока не сыграны с командой. Они здесь всего пару дней, одну-две тренировки в общей группе провели, но Серж Дебле и Милан Вукадинович – опытные и хорошие игроки. Я уверен, что они – хорошее усиление для нашей команды и они помогут нам достичь наших целей.

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