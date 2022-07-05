Черчесов о матче с «Тоболом»: «Какая будет игра? В будущее сложно заглянуть»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий матч квалификационного раунда ЛЧ против костанайского «Тобола».

– Какой проблемой могут быть долгая дорога и разница во времени в 4 часовые пояса?

– Все же знают, что слово «проблема» в нашем лексиконе отсутствует. Мы правильно просчитали, как нам лететь. Нас привез хороший самолет, ребята в хорошем настроении. Понятно, это не из нашей базы переехать и играть с МТК. 5 минут и 7 часов – это абсолютно разные вещи. Опять же, разница во времени. Но есть определенный опыт, как нужно готовиться. Повторяю, у нас предстоит игра, и к ней надо быть готовым независимо от всего.

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– Ваше мнение о предсезонной подготовке? Находится ли команда в хорошей форме перед долгим, как хотелось бы, сезоном?

– Какая будет игра мы не можем сказать, потому что в будущее сложно заглянуть. Естественно, мы готовы. Знаем, что нам надо делать. Но у нас есть соперник, который свои вопросы тоже будет решать. Что касается подготовки и сборов, то понятно, это не только нас касается, но 10 наших игроков были в сборных и они присоединились только ко второму сбору. Мы сыграли 5 контрольных матчей, вместе с ними – 3. Повторяю, это не только нас касается, возможно, и других клубов. Мы максимально все извлекли из той ситуации, в которой мы были. Думаю, все будет нормально.

– Этим летом к вам присоединились четыре новых игрока. Будут ли они играть завтра?

– Они с нами сюда прилетели. У нас есть 24 часа, чтобы подумать, как нам действовать завтра. Естественно, возможно, что кто-то из них будет на поле. Ситуация подскажет.

– Перед игрой вы сказали, что изучали «Тобол». Какие сильные стороны «Тобола» вы для себя подметили?

– Не буду говорить, что мы подметили, и что мы видели. Понятно, что команда просто так чемпионом не становится. В этом сезоне, видимо, стартовали не так, как планировали. Поэтому смена тренера произошла. Повторяю, нам предстоит игра с чемпионом. Есть хорошие игроки и команда, поэтому и готовимся к непростому матчу.

– Вы уже ознакомились с полем?

– Нет, видел только со стороны, пока на нее не выходил. Со стороны, кажется, что хорошее. Как я понимаю, полгода на ней не играли. Одну игру домашнюю только провели.

– Как климатические условия в Костанае могут сказаться на матче?

– В Будапеште сейчас 35 градусов жары. По сравнению с Будапештом у вас тут зима.

– Вы знаете, что чемпионат Казахстана сейчас в самом разгаре, а в Венгрии сезон еще не стартовал. Вы провели сборы в Австрии и провели 5 матчей. Насколько вы довольны уровнем подготовки своей команды к этому матчу?

– Понятно, когда команда в чемпионате играет – легче регулировать и чувствовать команду. Правильно подметили, что у нас еще не стартовал сезон, но это ни о чем не говорит. Предстоит квалификационный матч и нам независимо от ситуации максимально к этому надо быть готовым. В плане подготовки мы выполнили то, что планировали. Понятно, бывали травмы и болезни у игроков. Другое дело, что команда хорошо работала. И мы максимально постарались их подвести к игре.

– Какие задачи стоят перед «Ференцварошем» в еврокубковом сезоне и по силам ли команде пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов?

– Мы думаем не о сезоне, а о первом матче.

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