«Ференцварош» прилетел в Костанай на матч с «Тоболом» в ЛЧ

Венгерский «Ференцварош» прилетел в Костанай на матч 1-го раунда Лиги чемпионов с «Тоболом».

Перелет чартерным рейсом занял около 10 часов.

Напомним, матч «Тобол» – «Ференцварош» состоится 6 июля в 20:00 по столичному времени. Заявку костанайцев на ЛЧ смотрите здесь.

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