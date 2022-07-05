Экс-игрок «Кайрата» Исаэль о КПЛ: «Не знаю, кто может стать чемпионом, но меня больше всего впечатлил «Актобе»

Бразильский бывший полузащитник «Кайрата» Исаэль Барбоза поделился мнением о соперничестве в КПЛ.

– Вся моя семья очень любит Казахстан, и я в том числе. Надеюсь, что однажды вернусь туда. Я собираюсь завершить свою карьеру в Бразилии, но перед этим хочу поиграть год в зарубежном чемпионате. Если это возможно, я бы хотел, чтобы это был «Кайрат». Но я также понимаю нынешнюю ситуацию в клубе.

– Следишь ли ты за чемпионатом Казахстана в этом году? Какая команда наиболее впечатлила тебя? Какие прогнозы на этот сезон?

– Да, я слежу за чемпионатом Казахстана. Там играют мои друзья. В этом году Жерар Гоу перешел в «Актобе». Я слежу за каждой игрой чемпионата Казахстана. В этом году соперничество между командами очень серьезное, на вершину таблицы поднимаются разные команды, начиная от «Астаны» и «Актобе», и заканчивая другими командами. Даже не знаю, кто может стать чемпионом. Но меня больше всего впечатлил «Актобе».

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

«В Оренбурге» подделали мою подпись и пытались расторгнуть контракт». Рикарду Алвеш об уходе из «Оренбурга», Бердыеве и перестроении «Кайрата»

Радиотрансляция на балконе, эмоции от игр с «МЮ» и «Шахтер», разбудивший родителей. Авторы Sports.ru Казахстан вспоминают о первых матчах наших клубов в еврокубках