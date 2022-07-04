Баньяк: «Чувствую себя хорошо и готов помогать команде на все 100 процентов»

Защитник «Кайрата» Франк Баньяк прокомментировал матч 16-го тура КПЛ против «Акжайыка» (2:0).

– Главной задачей была победа. Нам необходимо было побеждать и набирать три очка. Мы прекрасно понимали, что соперник силен, но навязывали ему свою игру, потому что были сфокусированы на выполнении нашей задачи.

Что касательно моей травмы, то она осталась позади, я чувствую себя хорошо и готов помогать команде на все 100 процентов. 3 месяца без игровой практики дают о себе знать, и сейчас мне немного тяжеловато нащупать ритм, но с игровой практикой все быстро вернется на свои места. Я отлично поработал, вернулся в строй, не форсировал восстановление, чтобы быть готовым помочь команде вернуться на вершину таблицы.

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