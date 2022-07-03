Траоре, Дибус, Ляйдуни в заявке «Ференцвароша» на матч ЛЧ с «Тоболом»

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Стала известна заявка венгерского «Ференцвароша» на первый матч с «Тоболом» в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов включил в заявку следующих игроков:

Вратари: Адам Богдан, Адам Варга, Денеш Дибус.

Защитники: Сами Ммаэ, Аднан Ковачевич, Элдар Чивич, Эндре Ботка, Лоранд Паска, Хенри Уинго, Матс Кнустер.

Полузащитники: Андерсон Эсити, Кристоффер Захариассен, Балинт Вечеи, Ксавье Мерсье, Стьепан Лончар, Айсса Ляйдуни.

Нападающие: Токмак Нгуен, Бассей Фортун, Карлос Ауски, Жозе Маркос Коста Мартинс, Адама Траоре, Франк Боли.

Матч «Тобол» — «Ференцварош» состоится 6 июля в Костанае. Ответная игра пройдет 13 июля в Будапеште. 

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