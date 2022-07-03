Дебле, Акмурзин, Тошич в заявке «Тобола» на матч ЛЧ с «Ференцварошом»

Теги Лига чемпионов УЕФА Тобол Александр Мокин Зоран Тошич Тимур Акмурзин Жарко Томашевич Ференцварош Сергей Малый Рубен Брижиду Серикжан Мужиков Серж Дебле Асхат Тагыберген Игорь Сергеев Александр Марочкин Султан Бусурманов Багдат Каиров Душан Йованчич Алекса Аманович Самат Жарынбетов Данияр Семченков Роман Асранкулов Владислав Васильев 1999 Айбар Жаксылыков Жаслан Жумашев Sports.ru - Казахстан Вячеслав Кульпеисов Милан Миланович Спорт Казахстана

Стала известна заявка «Тобола» на первый матч с венгерским «Ференцварошом» в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов.

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович включил в заявку следующих игроков:

Вратари: Султан Бусурманов, Александр Мокин, Тимур Акмурзин.

Защитники: Роман Асранкулов, Александр Марочкин, Багдат Каиров, Сергей Малый, Жарко Томашевич, Алекса Аманович.

Полузащитники: Данияр Семченков, Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Зоран Тошич, Самат Жарынбетов, Рубен Брижиду, Жаслан Жумашев, Душан Йованчич, Айбар Жаксылыков, Вячеслав Кульпеисов.

Нападающие: Владислав Васильев, Игорь Сергеев, Серж Дебле.

Матч «Тобол» — «Ференцварош» состоится 6 июля в Костанае. Ответная игра пройдет 13 июля в Будапеште. 

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес

Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные