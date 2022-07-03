Дебле, Акмурзин, Тошич в заявке «Тобола» на матч ЛЧ с «Ференцварошом»

Стала известна заявка «Тобола» на первый матч с венгерским «Ференцварошом» в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов.

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович включил в заявку следующих игроков:

Вратари: Султан Бусурманов, Александр Мокин, Тимур Акмурзин.

Защитники: Роман Асранкулов, Александр Марочкин, Багдат Каиров, Сергей Малый, Жарко Томашевич, Алекса Аманович.

Полузащитники: Данияр Семченков, Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Зоран Тошич, Самат Жарынбетов, Рубен Брижиду, Жаслан Жумашев, Душан Йованчич, Айбар Жаксылыков, Вячеслав Кульпеисов.

Нападающие: Владислав Васильев, Игорь Сергеев, Серж Дебле.

Матч «Тобол» — «Ференцварош» состоится 6 июля в Костанае. Ответная игра пройдет 13 июля в Будапеште.

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