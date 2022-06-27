Али Алиев: «Тобол» не создавал абсолютно ничего, вы сами все видели»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал поражение в 15-м туре КПЛ от «Тобола» (1:3).

– У нас были индивидуальные ошибки. Мы сами себе привезли голы, «Тобол» не создавал абсолютно ничего, что и ожидалось. Мы готовились целую неделю. Хочу поблагодарить своих ребят за то, что они перестраивают свою игру, доминируют на поле. «Тобол» на бумаге может быть лидером, но на поле мы все все увидели. VAR тоже вмешался в ситуацию: поставил пенальти при счете 1:1, костанайцы получают гандикап. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. В концовке нам не хватило чуть-чуть исполнительского мастерства. К матчам Лиги Конференций мы готовимся через игры чемпионата.

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