«Кайрат» – «Акжайык»: где смотреть

«Кайрат» в 16-м туре КПЛ дома примет «Акжайык».

Начало матча в 21:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Таблица здесь.

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