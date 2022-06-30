Черчесов о матче с «Тоболом»: «Стараемся максимально разобрать оппонента, но и самим нужно грамотно подготовиться»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу первого раунда ЛЧ против «Тобола».

– Как проходит подготовка к матчам с «Тоболом» в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов, которые состоятся 6 и 13 июля?

– Второй сбор, как и первый, решили провести в Австрии. Кранцах – хорошее место, поля здесь идеальные и принимают хорошо. Словом, есть все для плодотворной работы. Команда наконец-то собралась в полном составе вместе. На первом этапе предсезонки отсутствовали 10-12 футболистов: кто-то из-за травм, кого-то вызывали в сборные. Теперь же «Ференцварош» обретает новый вид, новички тренируются и вливаются в коллектив. Это важно, потому что игрок должен быть не только сильным сам по себе, но и хорошо взаимодействовать с партнерами.

– Насколько сложным станет выезд к «Тоболу» в плане перемещений?

– Понятно, что и лететь далеко, и разница во времени в четыре часа способна сказаться. Но у нашего штаба есть определенный опыт, полученный в сборной России, когда в отборе на Евро-2020 вначале встречались с Бельгией в гостях, а в следующем туре отправились в Казахстан. Знаем, как себя вести в подобной ситуации, обсуждали логистику, чтобы не упустить ни одну деталь.

– Успели изучить соперника?

– В сезоне-2021 «Тобол» стал чемпионом. Тогда с клубом работал один тренер, сейчас – другой. Он поменял схему, подписан ряд новичков. Мы стараемся максимально разобрать оппонента, но и самим нужно грамотно подготовиться к противостоянию с ним. Там турнир в самом разгаре, а «Ференцварош» только готовится к старту, то есть физическое состояние разное. Но это ничего не меняет – необходимо решать поставленные задачи.

– «Тобол» сейчас принимает гостей на натуральном газоне, а не на искусственном?

– Так и есть. Полгода казахстанцы выступали в манеже, потому что основной стадион готовили к еврокубкам. Теперь команда провела на своей реконструированной арене один матч, по картинке поле выглядит хорошо. Но самое главное, повторю, – самим быть готовыми.

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