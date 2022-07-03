Асхат Тагыберген: «Мы, конечно, ничего не обещаем, но постараемся сделать все возможное для выхода в групповой этап еврокубков»

Капитан «Тобола» Асхат Тагыберген прокомментировал цели, смену тренера и подготовку к ЛЧ.

– Очевидно, что игры в Лиге чемпионов являются особенными. «Ференцварош» – очень сильная команда, чемпион Венгрии. Соперника мы уважаем, но ни в коем случае не боимся. Конечно, мы подготовимся на все сто процентов, и постараемся показать качественный футбол нашим болельщикам.

- Уже начали разбирать игру венгров?

– Нет, так как у нас были игры чемпионата, которые на данный момент более значимые. Поэтому планируем с завтрашнего дня начать подготовку к Лиги чемпионов, проанализировав игры «Ференцвароша».

- Недавно «Тобол» возглавил знакомый казахстанским болельщикам по работе с «Иртышом» специалист Милан Миланович. Как оценишь его работу?

– Считаю, рано что-либо оценивать. Да, специалист показал, что любит играть в атакующий футбол, но у каждого тренера есть свои плюсы и минусы. Но, мы все позитивно отреагировали к его приходу в клуб.

- Повлиял ли уход Александра Москаленко на игроков?

– Нет, не повлияло. Все-таки в команде собраны профессионалы, и мы будем работать с тем, кого нам предоставят.

- Появились ли у тебя предложения из-за рубежа после игр в составе сборной Казахстана?

– К сожалению, нет. Думаю, с возрастом уже будет сложнее куда-либо уехать. Но, если они появятся , то мы готовы все рассмотреть.

- Смогут ли казахстанские клубы выйти в групповой этап еврокубков в нынешнем сезоне?

– Разумеется, мы как спортсмены ставим перед собой максимальные цели. Лично постараемся выйти в один из групповых этапов еврокубков. Мы, конечно, ничего не обещаем, но постараемся сделать все возможное для выполнения поставленных задач.

- Какие задачи стоят перед командой?

– Задачи у нас максимальные – стать чемпионами, выиграть Кубок и выйти в групповой этап еврокубков. Раз показав такой уровень, уже не можешь спустить планку.

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