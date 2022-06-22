Миланович о жеребьевке первого раунда ЛЧ: «Обыграть «Ференцварош» будет непросто»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов.

– В Лиге чемпионов нам предстоит встретиться с «Ференцварошом», легендарной командой из Будапешта. Этот венгерский клуб имеет славную историю и свою традицию. В составе «Ференцвароша» играет 24 легионера и тренирует команду известный специалист Станислав Черчесов. В прошлом сезоне «Ференцварош» на 12 очков оторвался от «Кишварды» и 33-й раз стал чемпионом Венгрии.

Мы понимаем, против кого мы играем. «Ференцварош» – очень сильный клуб, вот уже на протяжении нескольких лет команда играет одним составом. Безусловно, такую опытную команду обыграть непросто, но мы будем стремиться успешно сыграть и против нее. Особенно дома, в Костанае, где постараемся выиграть.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Тошич не забил пенальти в ворота «Каспия», но «Тоболу» повезло – Тайкенов тоже ошибся при ударе с точки

Магомедшарипов связан с Казахстаном: дружит с футболистом сборной, переживал за январские события и тренировался с Резниковым и Оспановым

КПЛ вернулась после матчей сборных: «Астана» разгромила «Аксу», в Атырау болельщики подрались с гостями из Актобе, а Мокин не пропустил пенальти в свой день рождения