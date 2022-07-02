Вукадинович перешел в «Тобол». В прошлом сезоне нападающий забил 7 мячей в чемпионате Сербии

Футбольный клуб «Тобол» подписал полуторагодичный контракт с сербским нападающим Мильяном Вукадиновичем.

Мильян родился 27 декабря 1992 года в Белграде. Он начал карьеру в «Хайдуке» из родного города. Далее Вукадинович переехал в Чешскую Республику, где играл за такие клубы как «МАС Таборско», «Млада Болеслав» и «Славия Прага».

В 2018-м вернулся в Сербию, где играл после этого за «Земун», «Напредак», а с января 2020 года защищал цвета «Войводины».

В прошлом сезоне Вукадинович сыграл за «Войводину» 27 матчей и забил 7 голов. Мильян также провел 2 матча за национальную сборную Сербии.

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