Легионер «Тобола» Ванцаш покинул клуб спустя два месяца после перехода

Словенский полузащитник «Тобола» Руди Пожег Ванцаш покинул костанайский клуб в связи с истечением срока контракта.

28-летний Ванцаш выступал в чемпионате Словении за «Колпу», «Домжале», «Целье» и «Марибор».

В конце апреля перешел в «Тобол», где провел 6 матчей и забил 1 гол.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Лидера разгромили в Актобе, «Кайрат» снова теряет очки, а «Тобол» вернулся в гонку: очередной тур КПЛ получился жарким

Казахское доминирование на UFC Vegas 57: очередная победа Рахмонова, реванш Морозова за Жумагулова и успех Шайлана