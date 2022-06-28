«Тобол» подписал экс-форварда «Нанта» Дебле

«Тобол» объявил о подписании контракта с 32-летним ивуарийским нападающим Сержем Дебле.

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Контракт рассчитан на один год.

Последним клубом футболиста был «Пюник».

Ранее Дебле выступал за такие команды, как «АСЕК Мимозас», «Анже», «Нант», «Химки» и «СКА-Энергия».

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