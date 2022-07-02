Полузащитник «Тараза» Сулей перешел в «Каспий» (Metaratings)

Атакующий полузащитник Алишер Сулей стал первым новичком актауского «Каспия» в летнее трансферное окно, сообщает Meta-ratings.kz.
В первой части КПЛ Сулей играл за «Тараз». За родной клуб 26-летний футболист сыграл 8 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
В новом клубе Сулей будет играть под 95 номером.
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