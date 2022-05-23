Мазбаев после матча с «Каспием»: «Состояние предоставленного нам автобуса – очень плохое, еле двигается и скрипит. Нужно научиться правильно принимать гостевые команды»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал матч 12-го тура КПЛ с «Каспием» (1:2).

– Во-первых, хочу поздравить «Каспий» с победой. В начале матча все шло по нашему плану. Но после того, как мы получили первое удаление и спустя несколько минут еще одно – нам было очень трудно. Конечно, очень обидно. Но это футбол. Я считаю, что мы больше должны повторять те ошибки, которые совершили в этом матче. Второй тайм мы выиграли, играя с восемью полевыми игроками. Проще говоря, смогли выкарабкаться из глубокой ямы.

– Ваши комментарии по поводу судейства в этом матче?

– Они делают свою работу. Они такие же люди, как и мы. Иногда допускают ошибки. Смотрели VAR – приняли решение. Они сами отвечают за свою работу. Считаю, что было бы справедливо, если две команды, идущие в верхней части турнирной таблицы сыграли вничью.

– Были ли у вас ранее случаи, когда удаляли сразу двух игроков вашей команды?

– Да, в 2018 году в Первой лиге был такой же случай, когда мы играли против «Алтая» в Первой лиге. Тогда матч закончился ничьей. Половина нынешней команды были в том составе. Очень хочу, чтобы такого больше не повторилось.

Мы знаем стиль игры «Каспия». На своем поле они играют в короткий пас с быстрым футболом. Но на выезде они не показывают точно такую же игру. В этом случае искусственный газон был преимуществом для хозяев.

Еще раз хочу сказать, ранее я с другими командами приезжал в этот город. С того времени говорили, что постелют новый газон, построят новый стадион. Но я не знаю, был ли построен хотя бы фундамент. Однако тут нет вины клуба. Хочу обратиться к акимату города Актау, чтобы тут построили большой новый стадион. Также хочу сказать, что состояние автобуса, который нам предоставили – очень плохое. Даже не говорю, какого года этот автобус, но он еле двигается и скрипит. В этом плане, думаю, нужно научиться правильно принимать гостевые команды.

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