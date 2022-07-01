Звезда мадридского «Реала» Марсело пообещал приехать в Казахстан

Пятикратный победитель Лиги чемпионов Марсело пообещал приехать в Казахстан.
💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑
Блогер sekavines смог связаться с бразильской звездой «Реала» благодаря голкиперу казахстанской футзальной сборной Лео Игите.
Марсело позвали принять участие в шоу-матче с участием ФК «Алатау», бразилец обещал приехать.
💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑
«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес
Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца
Комментарии