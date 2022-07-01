Звезда мадридского «Реала» Марсело пообещал приехать в Казахстан

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Пятикратный победитель Лиги чемпионов Марсело пообещал приехать в Казахстан.

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Блогер sekavines смог связаться с бразильской звездой «Реала» благодаря голкиперу казахстанской футзальной сборной Лео Игите.

Марсело позвали принять участие в шоу-матче с участием ФК «Алатау», бразилец обещал приехать.

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