Алыкулов провел 50-й матч за «Кайрат»

21-летний кыргызский полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов в 15-м туре против «Тараза» провел свой 50-й матч за алматинцев в КПЛ.

Алыкулов дебютировал в составе «Кайрата» 7 марта 2020 года в матче против «Тараза», выйдя на замену вместо Еркебулана Тунгышбаева.

Всего в КПЛ сыграл 50 матчей и забил 5 мячей.

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