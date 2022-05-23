Алыкулов близок к уходу из «Кайрата». В ближайшие дни стороны обсудят будущее Гулжигита (Vesti)

Полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов с высокой вероятностью покинет алматинский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил Vesti.kz.

По информации источника, на игрока был спрос из Европы еще зимой и на данный момент он также имеется. В ближайшие дни сторона футболиста и руководство алматинцев обсудят будущее Алыкулова. Один из рабочих вариантов – аренда игрока с правом выкупа.

Примечательно, что сам Алыкулов выпустил несколько постов в инстаграм, где он благодарит болельщиков и намекает на уход. Также игрок убрал из профиля, что он выступает за «Кайрат».

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