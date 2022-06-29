Федин об исламе: «Хочу сказать, что я не пришел в него, а вернулся»

Казахстанский полузащитник Максим Федин в интервью Prosports ответил на вопрос о своих религиозных взглядах.

– Недавно в социальных сетях ты сообщил, что принял ислам. С чем связано смена вероисповедания?

– По этому поводу хочу сказать, что я в ислам не пришел, а вернулся. Воспользовавшись случаем, хотелось бы передать спасибо всем братьям, которым не получалось ответить, так как многие написали слова поддержки.

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