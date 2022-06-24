«Туран» объявил об уходе Федина, Клещенко и Тапалова

Теги высшая лига Казахстан Александр Клещенко Еркин Тапалов Максим Федин Туран Туркестан Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Туран» объявил о расставании с тремя игроками.

Команду покинули Максим Федин, Александр Клещенко и Еркин Тапалов.

Ранее туркестанский клуб объявил, что пойдет на оптимизацию бюджета в связи с непростой финансовой ситуацией.

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