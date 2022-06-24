«Туран» объявил об уходе Федина, Клещенко и Тапалова

«Туран» объявил о расставании с тремя игроками.
Команду покинули Максим Федин, Александр Клещенко и Еркин Тапалов.
Ранее туркестанский клуб объявил, что пойдет на оптимизацию бюджета в связи с непростой финансовой ситуацией.
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