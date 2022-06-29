Максим Федин о сборной Казахстана: «Считаю, что пацаны – тигры»

Казахстанский полузащитник Максим Федин, покинувший «Туран», в интервью Prosports высказался о последних результатах сборной Казахстана.

– Следил за матчами сборной в Лиге наций? Как оценишь результаты команды?

– Конечно, следил за играми сборной. Считаю, что пацаны – тигры. Вся страна гордится ими, эмоции переполняют из-за их выступления. Я только испытываю большую гордость за национальную команду.

– Звонил ли к тебе главный тренер сборной Магомед Адиев по поводу возможного приглашения в первую команду страны?

– Нет, Магомед Адиев не звонил, но, даст Бог, я буду много работать и доказывать, чтобы получить приглашение в главную команду страны. Считаю, что защищать флаг своей родины – это большая гордость.

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