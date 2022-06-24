Экс-игрок сборной Казахстана Федин принял ислам

Экс-игрок сборной Казахстана по футболу Максим Федин принял ислам.
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Он запостил сторис из мечети, подписав «Альхамдулиллах».
По информации Metaratings, полузащитник «Турана» переходит в «Каспий».
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Магни – следующий соперник Рахмонова: служил в Кувейте, попадался на допинге и ставил рекорды UFC
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