Тренер Головкина о трилогии с Канело: «Вы увидите лучшую версию Геннадия»

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Джонатан Бэнкс высказался о предстоящей трилогии с мексиканцем Саулем Альваресом:

«Это будет битва, если они оба пойдут в атаку, это будет одна из самых величайших трилогий, — сказал Бэнкс, который начал работать с Головкиным уже после первых двух поединков против Альвареса. — Я верю, что вы увидите самую лучшую версию Геннадия Головкина. Если бы Головкин не чувствовал себя комфортно во втором среднем весе, он бы не согласился на бой. Я вижу, что оба парня уверены в себе на 100% и покажут все, на что они способны на ринге», – приводит слова американца sports.kz со ссылкой на Allboxing.ru

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