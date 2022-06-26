Костышин о ничьей с «Шахтером»: «Игра в актив, но жалко, что мы не победили»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин прокомментировал матч 15-го тура КПЛ против карагандинского «Шахтера» (1:1).

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– Команда, в целом, выглядела позитивно. Результат, понятно, расстраивает. После игры в Астане были серьезные разговоры. Мы, можно сказать, перезарядились и переродились. После всех этих мужских разговоров команда сегодня выглядела целостно, дружно и показала очень качественную игру. Пропустили обидный гол. Психология, которая подействовала на футболистов. Они играя пропустили гол и на десять минут где-то пропали. Но, вернулись в игру и могли забить. Игра в актив, но жалко, что мы не победили.

– В целом, как себя ощущают ребята, которые недавно добавились в команду? Махлангу и Задоя сегодня вышел.

– У них у всех отсутствие игрового тонуса. Поставил Задою в Астане и чувствуется, что человек не играл семь месяцев. Так же самое и с Махлангу. Он тоже не играл год. Недавно уезжал домой. У него случилась трагедия дома. Таким образом, он выбыл из тренировочного графика. Надо запускать их в игры и так подтягивать. После таких перерывов футболист не может играть качественно. Они не те игроки, которые сильны индвидуально. Они хороши, когда готовы физически и когда в игровом тонусе. Все постепенно. Впереди кубковые игры и мы постепенно будем приводить их в форму. И я думаю, что они нам еще помогут. Они – боевая единица для нашей команды. А так, я поставил сегодня тех ребят, которые сыграны полностью и которые уже понимают требования. Было видно, что они выглядели очень хорошо.

– Вашей команде предстоит матч с «Ордабасы», а также перенесенные игры. Расскажите немного о Шымкенте. Впервые ли вы сталкиваетесь с тем, что матч будет продолжаться со счета 0:1? Насколько это хорошо или плохо?

– Ну, Слава Богу, что мы мало сыграли. Считайте, что игра начнется заново. Если бы оставалось доигрываться 20 минут, было бы как то непонятно. А так все впереди. Если мы будем работать как сегодня, то мы должны верить что выиграем в Шымкенте. Я вам скажу, что мы и в Астане играли на победу. Просто класс футболистов и наш прессинг был где-то неуместным. Нас обыграли на классе. Но, мы все равно бежали, все равно накрывали и хотели забить гол. Да, мы пропустили пять мячей. Команда не стояла в глухой обороне, дабы просто отбиться и чтобы пресса сказала: «молодцы, один ноль, ничего страшного». Я думаю лучше 0:5, ведь это быстрее отрезвляет и ставит на место всех нас. Пока все нормально. Мы должны верить. Команда играет в футбол, и я думаю, что болельщикам приятно быть на игре. Ребята играют качественно, хорошие комбинации и голы, обводки. Мы не играем примитивно. А в Шымкент мы едем исправлять ситуацию.

– Расскажите про ребят с «Экибастуза». С вами часто тренируется Скворцов и Захаренко, который сыграл уже вторую игру. Какое у вас взаимоотношение? И как часто вы наблюдаете за ребятами оттуда?

– Прошло где-то полгода и вы уже выучили мою манеру. Я доверяю футболистам, которые проявляют себя. Даю шанс попробовать свои силы в первой команде, получить необходимый опыт, ведь футбольный клуб – это единый живой организм. Футбольный клуб «Аксу» – это не закрытая организация. Это футбольная команда, если ребята проявляют себя, то они могут стать частью первой команды. Так же мы привлекали к тренировкам игроков «Аксу М» и футбольного центра, а именно «Аксу U-19», которые играют в финальной части чемпионата. Мы следим за всеми процессами. Оно так и должно быть. Это правильно. Не должно быть такого, что первая команда закрыта за всеми занавесками и чтобы ее никто не видел. Эта команда должна быть живой и туда может попасть любой, кто достоин этого.

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