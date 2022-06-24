Рахмонов оказался легче Магни перед боем

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов успешно сделал вес перед турниром UFC Fight Night!
Результат Рахмонова – 77,337 кг. Его соперник Нил Магни показал на весах 77,564 кг.
Лимит полусреднего веса составляет 77,110 кг, но в нетитульных боях разрешается перевес на 1 фунт (453 грамма).
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